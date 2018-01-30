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В Киеве авто сбило женщину, перебегавшую дорогу на "красный"

ДТП
01:21 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В результате ДТП женщину в тяжелом состоянии госпитализировала скорая.

В Киеве, на перекрестке улиц Вышгородской и Ивашкевича произошел наезд на пешехода. Пострадавшая женщина доставлена в больницу.

Об этом сообщает Эспрессо.

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Как удалось узнать Стражам Эспрессо, водитель Chevrolet ехал на разрешенный зеленый сигнал светофора, в то время как женщина преклонного возраста резко начала переходить дорогу и попала под колеса.

Как утверждает водитель, была плохая видимость, и он не успел сманеврировать.

В результате ДТП женщину в тяжелом состоянии госпитализировала скорая. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа полиции.

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Новости Украины, Авария, ДТП, Киев, Украина.
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