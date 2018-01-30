В Киеве авто сбило женщину, перебегавшую дорогу на "красный"

В Киеве, на перекрестке улиц Вышгородской и Ивашкевича произошел наезд на пешехода. Пострадавшая женщина доставлена в больницу.

Об этом сообщает Эспрессо.

Как удалось узнать Стражам Эспрессо, водитель Chevrolet ехал на разрешенный зеленый сигнал светофора, в то время как женщина преклонного возраста резко начала переходить дорогу и попала под колеса.

Как утверждает водитель, была плохая видимость, и он не успел сманеврировать.

В результате ДТП женщину в тяжелом состоянии госпитализировала скорая. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа полиции.