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В Никополе в результате взрыва травмирован мужчина

В Никополе прогремел взрыв
01:16 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: dp.npu.gov.ua

Новости Украины: В Никополе прогремел взрыв, в результате которого ранен местный депутат.

В Никополе (Днепропетровская обл.) в результате взрыва неустановленного предмета пострадал мужчина, сообщили в Национальной полиции Днепропетровской области.

"Событие произошло в 18:30 на улице Трубченко г. Никополя у гаражей. В результате взрыва неустановленного предмета 57-летний мужчина получил осколочное ранение ноги. Пострадавший госпитализирован", – сказано в сообщении на сайте ведомства в среду вечером.

На месте происшествия работают взрывотехники и следственно-оперативная группа.

По информации местного издания "Информатор", в результате взрыва пострадал депутат горсовета Александр Рыбаков.

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Новости Украины, Александр Рыбаков, Взрыв в Никополе, Депутат, Днепропетровская область, Никополь, Происшествие.
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