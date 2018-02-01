В Сумской области пресекли контрабанду морепродуктов и металла из РФ

Незаконное перемещение большой партии товаров пограничники совместно с оперативными сотрудниками Госпогранслужбы и УСБУ не допустили в Середина-Будском районе вечером 30 января, сообщили в пресс-службе Сумского пограничного отряда.

Согласно сообщению, реализуя заранее полученную информацию о возможной противоправной деятельности, полученную от участкового инспектора пограничной службы, совместная межведомственная группа обнаружила товары народного потребления недалеко от госграницы, в лесополосе, в районе населенного пункта Винторовка.

"Среди сложенного вблизи границы товара было обнаружено 4 мешка с почти 72 кг металла серебристо-белого цвета, внешне похожего на серебро. Также там находилось 11 пластиковых упаковок икры кеты и горбуши общим весом более 200 кг. Кроме того, правоохранители насчитали более 340 консервных банок с печенью трески, горбуши, мяса крабов, икры щуки, икры лососевых и других рыбных консервов и 60 картонных ящиков с сушеной рыбой (примерно 1,6 тыс. штук). Маркировка морепродукции свидетельствует о ее российском происхождении", - отмечает пресс-служба ведомства.

В настоящее время обнаруженный товар, который правонарушители незаконно переместили через границу с территории России на территорию Украины, в установленном порядке передан соответствующим правоохранительным органам для проведения дальнейших определенных законодательством мероприятий.

Правоохранители проводят комплекс мероприятий по установлению лиц, причастных к противоправной деятельности.