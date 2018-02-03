https://telegraf.com.ua/files/2018/02/921776-150x90.jpg Украина, Регионы https://telegraf.com.ua/ukraina/mestnyiy/3890194-vo-lvove-pogib-rabochiy-vo-vremya-zemlyanyih-rabot.html
Во Львове погиб рабочий во время земляных работ
01:34 Сегодня Телеграф
Фото из открытых источников
Новости Украины: Во время земляных работ во Львове погиб рабочий.
Рабочий погиб во Львове в пятницу во время земляных работ.
Как сообщает пресс-служба Львовского городского совета, ООО "Житлоинвестбуд" проводит работы по канализированию на улице Балковой по заказу "Львовводоканала".
Во время работ произошел обвал траншеи и 52-летнего рабочего привалило землей. Мужчину вытянули из-под завала, но спасти его жизнь не удалось.
Telegraf.com.ua