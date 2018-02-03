Во Львове погиб рабочий во время земляных работ

Рабочий погиб во Львове в пятницу во время земляных работ.

Как сообщает пресс-служба Львовского городского совета, ООО "Житлоинвестбуд" проводит работы по канализированию на улице Балковой по заказу "Львовводоканала".

Во время работ произошел обвал траншеи и 52-летнего рабочего привалило землей. Мужчину вытянули из-под завала, но спасти его жизнь не удалось.