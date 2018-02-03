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Во Львове погиб рабочий во время земляных работ
01:34 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото из открытых источников

Новости Украины: Во время земляных работ во Львове погиб рабочий.

Рабочий погиб во Львове в пятницу во время земляных работ.

Как сообщает пресс-служба Львовского городского совета, ООО "Житлоинвестбуд" проводит работы по канализированию на улице Балковой по заказу "Львовводоканала".

Во время работ произошел обвал траншеи и 52-летнего рабочего привалило землей. Мужчину вытянули из-под завала, но спасти его жизнь не удалось.

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Новости Украины, Гибель рабочего, Львов, Львовская область, Происшествия, Украина.
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