Карта АТО: Боевики на Донбассе пытаются запугать патрули миссии ОБСЕ

Российско-оккупационные войска в зоне АТО обстреливают позиции украинской армии с целью провокаций и тем самым запугивают представителей наблюдательной миссии ОБСЕ. Об этом рассказал спикер Минобороны по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк на брифинге в воскресенье, 4 февраля.

"2 февраля, после 13:00, с направления временно оккупированной Ясиноватой российско-оккупационные войска начали провокационный обстрел позиций сил Антитеррористической операции вблизи Авдеевки. Во время этого обстрела противником был осуществлен очередной акт запугивания представителей патруля Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, в то время проводившего мониторинг текущей ситуации за два километра на восток от линии соприкосновения", - сказал Гуцуляк.

По словам представителя МОУ, штаб АТО отмечает, что такие деструктивные действия представителей российско-оккупационных войск уже давно стали нормой их поведения по отношению к международным наблюдателям и свидетельствуют о нежелании соблюдения каких-либо соглашений.

В целом, отметил Гуцуляк, минувшие сутки на линии соприкосновения ознаменовались увеличением количества выпущенных боевиками минометных снарядов в сторону позиций ВСУ. В частности, зафиксировано пять прицельных обстрелов. При этом боевики выпустили по оборонительным позициям украинских военных 58 снарядов из минометов калибров 120 и 82 мм. Силы АТО трижды открывали огонь в ответ из не запрещенного Минскими договоренностями вооружения, подчеркнул Гуцуляк.