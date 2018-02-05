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Крымские активисты объявили голодовку против сноса мечети до приезда Путина

Обращение активистов
14:31 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Скриншот

Новости Украины: Из-за сноса мечети в Симферополе активисты объявили голодовку.

В оккупированном Крыму жители так называемой поляны протеста "Стрелковая" на окраине Симферополя объявили голодовку, протестуя против сноса их домов и мечети для строительства жилкомплекса.

Об этом сообщил в Facebook один из участников акции Ринат Шаймарданов.

"Безрезультатно испробовав и исчерпав все доступные способы пробить стену лжи и дезинформации, мы вынуждены пойти на крайние меры для защиты своих домов и мечети. Мы объявляем о начале массовой голодовки протеста против произвола крымских властей", - написал Шаймарданов.

Жители "Стрелковой" считают, что крымские "власти" действуют незаконно и потому требуют встречи своих делегатов с Президентом РФ, который, по их мнению, может повлиять на ситуацию.

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Как сообщалось, в "Стрелковой" на северо-восточной окраине Симферополя проживают 42 крымскотатарские семьи, которые поселились там начиная с 2005 года, но до сих пор не смогли получить документы на землю. Сейчас на этом месте планируют построить жилой массив "Крымская роза" на 9 тысяч квартир. Ранее, в августе 2017 г., местные "власти" проводили имитацию "общественных слушаний" по поводу строительства, однако когда 62-летний Фазил Ибраимов попытался выступить на них, его лишили слова и велели полиции вывести из зала, а позднее арестовали на пять суток за "неповиновение законным требованиям полиции".

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Новости Украины, "Стрелковая", Голодовка, Крым, Мечеть, Оккупированный Крым, РФ, Украина.
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