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Геращенко заявила о недопустимости присутствия "титушек" в Черкасском горсовете

Черкасский горсовет
14:47 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Википедия

Новости Украины: Ирина Геращенко хочет, чтобы за Черкасский горсовет взялась временная следственная комиссия.

Первый заместитель Председателя Верховной Рады Ирина Геращенко предлагает создать временную следственную комиссию для изучения ситуации, которая сложилась в Черкасском горсовете.

Об этом она сообщила в Facebook.

"Призывала создать ВСК по вопросам изучения ситуация, заслушать черкасские власти и силовые структуры. Совет, который не способен нормально работать, должен быть распущен, но "титушки" в зале горсовета и психологическое и физическое давление на депутатов местных советов - это недопустимо", - написала вице-спикер.

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По ее мнению, ситуация является недопустимой, поскольку Черкасский горсовет сначала не мог самостоятельно принять бюджет города, а затем "голосовал за важные решения в окружении титушек в балаклавах". "Считаю, что это тревожная тенденция, потому что местные советы должны самостоятельно выполнять свои полномочия, руководствоваться во время голосований ответственностью, а не давлением людей в балаклавах", - подчеркнула Геращенко.

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Новости Украины, "Титушки", ВСК, Ирина Геращенко, Украина, Черкасский горсовет, Черкассы.
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