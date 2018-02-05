Геращенко заявила о недопустимости присутствия "титушек" в Черкасском горсовете

Первый заместитель Председателя Верховной Рады Ирина Геращенко предлагает создать временную следственную комиссию для изучения ситуации, которая сложилась в Черкасском горсовете.

Об этом она сообщила в Facebook.

"Призывала создать ВСК по вопросам изучения ситуация, заслушать черкасские власти и силовые структуры. Совет, который не способен нормально работать, должен быть распущен, но "титушки" в зале горсовета и психологическое и физическое давление на депутатов местных советов - это недопустимо", - написала вице-спикер.

По ее мнению, ситуация является недопустимой, поскольку Черкасский горсовет сначала не мог самостоятельно принять бюджет города, а затем "голосовал за важные решения в окружении титушек в балаклавах". "Считаю, что это тревожная тенденция, потому что местные советы должны самостоятельно выполнять свои полномочия, руководствоваться во время голосований ответственностью, а не давлением людей в балаклавах", - подчеркнула Геращенко.