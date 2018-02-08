На Закарпатье прорвало дамбу: подтоплены 5 сел
Новости Украины: На Закарпатье прорвало дамбу на реке Боржава в Виноградовском районе области.
Водой затопило сельскохозяйственных угодья сел Боржавское и Большие Комяты. Об этом сообщает "Голос Карпат".
Издание отмечает, что в ночь с 3 на 4 февраля прошли интенсивные осадки. После этого на реке Боржава и реке Иршавка стремительно вырос уровень воды и она вышла на пойму. Это привело к подтоплению в пониженных местах сельскохозяйственных угодий.
Больше всего подтоплены сельскохозяйственные угодья в селах Ольховка, Каменское и Заречье.
По информации издания, 6 февраля руководители Береговского и Виноградовского межрайонного управления водного хозяйства в присутствии председателя сельского совета и депутатов Заречье осмотрели подтопленные территории и домохозяйства жителей села.
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При осмотре были определены домохозяйства, подвергшиеся подтоплению и составлены соответствующие акты. Кроме того, принято решение о срочном восстановлении поврежденной части дамбы.