На Закарпатье прорвало дамбу: подтоплены 5 сел

Водой затопило сельскохозяйственных угодья сел Боржавское и Большие Комяты. Об этом сообщает "Голос Карпат".

Издание отмечает, что в ночь с 3 на 4 февраля прошли интенсивные осадки. После этого на реке Боржава и реке Иршавка стремительно вырос уровень воды и она вышла на пойму. Это привело к подтоплению в пониженных местах сельскохозяйственных угодий.

Больше всего подтоплены сельскохозяйственные угодья в селах Ольховка, Каменское и Заречье.

По информации издания, 6 февраля руководители Береговского и Виноградовского межрайонного управления водного хозяйства в присутствии председателя сельского совета и депутатов Заречье осмотрели подтопленные территории и домохозяйства жителей села.

При осмотре были определены домохозяйства, подвергшиеся подтоплению и составлены соответствующие акты. Кроме того, принято решение о срочном восстановлении поврежденной части дамбы.