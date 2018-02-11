Киевлян предупреждают о гололедице на дорогах

В Киеве в течение воскресенья, 11 февраля, на дорогах столицы местами будет наблюдаться гололедица. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Во время гололеда управление по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА рекомендует водителям соблюдать скоростной режим и дистанцию, отказаться от рискованного маневрирования, которое при неблагоприятных погодных условиях могжет привести к аварийным ситуациям, а при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений - снижать скорость до минимума", - говорится в сообщении.

Также сегодня в Киеве без существенных осадков, видимость 2-4 км. Ветер переменных направлений, 3-8 м / с, температура днем около 0. Погода весь день будет облачной.