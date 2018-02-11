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Киевлян предупреждают о гололедице на дорогах

Киев
15:47 Сегодня Телеграф
Фото: kyivcity.gov.ua

Новости Украины: Синоптики предупреждают жителей и гостей столицы о гололедице на дорогах и призывают быть осторожными.

В Киеве в течение воскресенья, 11 февраля, на дорогах столицы местами будет наблюдаться гололедица. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Во время гололеда управление по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА рекомендует водителям соблюдать скоростной режим и дистанцию, отказаться от рискованного маневрирования, которое при неблагоприятных погодных условиях могжет привести к аварийным ситуациям, а при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений - снижать скорость до минимума", - говорится в сообщении.

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Также сегодня в Киеве без существенных осадков, видимость 2-4 км. Ветер переменных направлений, 3-8 м / с, температура днем около 0. Погода весь день будет облачной.

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Новости Украины, Гололедица, Погода, Погода в Киеве, Синоптики.
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