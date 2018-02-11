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Прогноз погоды на 12 февраля: в Украине начинается оттепель

Зима
14:32 Сегодня Телеграф
Фото: Facebook

Новости Украины: Украинский гидрометцентр, в понедельник, 12 февраля, прогнозирует погоду без осадков на западе, севере и центре страны.

12 февраля, в Украине будет господствовать циклон из Средиземноморья. Однако заденет он преимущественно юг и восток страны, поэтому в этих регионах следует ожидать дождь и мокрый снег, сообщает meteo.gov.ua

Теплее всего будет на юге страны столбики термометров будут колебаться от 0 до -4 мороза. Холоднее всего будет на западе: -5... -7 градуса.

В западных областях Украины без осадков, температура ночью -6...-8° мороза, днем около -1...+1°. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

В Карпатах осадков не ожидается, температура воздуха ночью -3...-5°, днем +1...+3°. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

В горах Ивано-Франковской области сохраняется существенная снеголавинная опасность (3 уровень).

На севере Украины без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью -6...-8° мороза, днем -4...-6°. 

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В центре Украины пасмурно; температура ночью -3...-5°, днем 0...+2°. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

В южной части снег; температура ночью -2...-4°, днем 0...+2°тепла. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

В Крыму  местами снег, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...-4°, днем +2...+4°.

В Киеве 12 февраля пасмурно. Температура ночью -3...-5° мороза, днем около -1...+1°. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

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