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В Запорожье на территории завода ферросплавов произошел пожар
14:57 Сегодня Телеграф
Фото: Facebook
Новости Украины: В Запорожье ночью горел ПАО "Запорожский завод ферросплавов".
В Запорожье на территории ПАО "Запорожский завод ферросплавов" ночью воспламенился масляный трансформатор с кабелями.
Как сообщает в понедельник пресс-служба прокуратуры Запорожской области, сообщение о возгорании поступило в Службу спасения "101" в 00:24 понедельника.
В тушении пожара было задействовано 28 спасателей и 7 единиц спецтехники.
"В ходе разведки спасатели обнаружили, что загорелся масляный трансформатор и кабели на общей площади 25 кв.м. Огонь гасили генераторами пены и воздушно-пенными стволами", - отметили в пресс-службе прокуратуры.
В 01.18 пожар был полностью ликвидирован.
Причина пожара устанавливается. Правоохранительные органы проводят расследование.
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