В Запорожье на территории завода ферросплавов произошел пожар

В Запорожье на территории ПАО "Запорожский завод ферросплавов" ночью воспламенился масляный трансформатор с кабелями.

Как сообщает в понедельник пресс-служба прокуратуры Запорожской области, сообщение о возгорании поступило в Службу спасения "101" в 00:24 понедельника.

В тушении пожара было задействовано 28 спасателей и 7 единиц спецтехники.

"В ходе разведки спасатели обнаружили, что загорелся масляный трансформатор и кабели на общей площади 25 кв.м. Огонь гасили генераторами пены и воздушно-пенными стволами", - отметили в пресс-службе прокуратуры.

В 01.18 пожар был полностью ликвидирован.

Причина пожара устанавливается. Правоохранительные органы проводят расследование.