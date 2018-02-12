Вверх
Мобильная версия
>
>
Gunsel любит своих пассажиров!
Новости: Порошенко обратился к Путину: Прекратите убивать людей! Порошенко обратился к Путину: Прекратите убивать людей!
Новости: Крушение Ан-148 в Подмосковье: в ГП "Антонов" сделали заявление Крушение Ан-148 в Подмосковье: в ГП "Антонов" сделали заявление
Новости: Биатлон на Олимпиаде-2018: результаты мужской гонки преследования Биатлон на Олимпиаде-2018: результаты мужской гонки преследования
X

В Запорожье на территории завода ферросплавов произошел пожар

"Запорожский завод ферросплавов"
14:57 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: В Запорожье ночью горел ПАО "Запорожский завод ферросплавов".

В Запорожье на территории ПАО "Запорожский завод ферросплавов" ночью воспламенился масляный трансформатор с кабелями.

Как сообщает в понедельник пресс-служба прокуратуры Запорожской области, сообщение о возгорании поступило в Службу спасения "101" в 00:24 понедельника.

В Ужгороде произошло ДТП с иностранцами: трое погибших, один в больнице
В Ужгороде произошло ДТП с иностранцами: трое погибших, один в больницеЧитать полностью

В тушении пожара было задействовано 28 спасателей и 7 единиц спецтехники.

"В ходе разведки спасатели обнаружили, что загорелся масляный трансформатор и кабели на общей площади 25 кв.м. Огонь гасили генераторами пены и воздушно-пенными стволами", - отметили в пресс-службе прокуратуры.

В 01.18 пожар был полностью ликвидирован.

Причина пожара устанавливается. Правоохранительные органы проводят расследование.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Запорожский завод ферросплавов, Запорожье, Пожар, Украина.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

Из отпуска в командировку: мэр Одессы отправился в Чехию Более 400 авто ожидают пропуска через КПВВ на Донбассе В Украине остаются без электричества 8 населенных пунктов

Последние новости

Ученые поставили под сомнение существование ядра Земли Грузовик во Франции въехал в школьный автобус: погибла 15-летняя девочка Художница представила, как выглядели бы страны, будь они людьми (Фото)
Сегодня читают
01 Гройсман нашел рецепт экономического прорыва для Украины
02 Илон Маск объяснил провал миссии СССР на Луну
03 Ученым удалось воссоздать лицо царицы Нефертити
04 Олимпиада 2018: Андерсон завоевала "золото" в слоупстайле
05 Из отпуска в командировку: мэр Одессы отправился в Чехию
Новости сегодня
16:00 Заболеваемость корью в Европе выросла втрое
15:58 МИД проверяет информацию о задержании украинца в оккупированном Крыму
15:57 На Арабатской стрелке зацвели краснокнижные растения
15:56 Сенсационное поражение "Манчестер Юнайтед" от "Ньюкасла" (Видео)
15:54 Граждане не из ЕС получат право на временное пребывание в Польше
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Порошенко рассказал, на кого Украина готова обменять Сущенко Украина готова обменять солдат РФ на Сущенко
Новости: Падение пассажирского Ан-148 в Подмосковье: хроника событий Падение пассажирского Ан-148 в Подмосковье
Новости: Прогноз погоды на 13 февраля: в Украине похолодает В Украину идет похолодание
Новости: Мода 2018: стрижки, которые превращают вас в провинциалку (Фото) Мода 2018: стрижки, которые превращают вас в провинциалку (Фото)
Добавить комментарий
0