В Киеве на Андреевском спуске появится сквер имени Василия Слипака

На Андреевском спуске по решению земельной комиссии Киевсовета появится сквер на честь погибшего в зоне АТО украинского оперного певца Василия Слипака, где общественность и художники инициируют установление памятника, сообщает пресс-служба "Свободы".

"Земельная комиссия Киевсовета единодушно поддержала "свободовский" проект решения о предоставлении сквера земельному участку на Андреевском спуске, 33/6. Этот сквер будет носить имя героя Украины Василия Слипака "Мифа". К сожалению, экологическая комиссия приняла сторону мафии и проект отклонила. На самом деле борьба идет между тем, в том месте будет аварийный выезд торгового комплекса одного донецко-татарского олигарха, или место памяти герою Украины Василию Слипаку - "Мифа". Убежден, что общество победит!" – заявил депутат горсовета от ВО "Свобода" Юрий Сиротюк.

Как отмечается, для того, чтобы решение вступило в силу, его нужно принять на пленарном заседании Киевсовета.