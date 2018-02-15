Боевики блокируют восстановление мобильной связи на Донбассе
Новости Украины: Часть Донбасса до сих пор остается без мобильной связи.
Оккупационная администрация России на Донбассе препятствует восстановлению мобильной связи в Луганской и Донецкой области.
Об этом сообщает Министерство по вопросам оккупированных территорий в Twitter.
Оператор мобильной связи Vodafone подал заявки на выполнение восстановительных работ на поврежденных участках до Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон. Однако согласование от оккупационной администрации России на Донбассе компания не получила.
За координацією МТОТ, для безперебійного надання послуг моб.зв'язку на терит. Дон. і Луг. обл і створення резервних каналів зв’язку,Vodafone подав заявки на безпечне виконання відновлювальних робіт на пошкоджених ділянках до СЦКК. Станом на 13.02 погодження від ОРДЛО не отримано.
— МТОТ (@mtot_gov_ua) 13 февраля 2018 г.
Пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонней контактной группе на Донбассе Леонида Кучмы Дарка Олифер сообщила, что в целом необходимо отремонтировать 17 объектов.
Как сообщалось ранее, ситуация на Донбассе обострилась, боевики активно стреляют.