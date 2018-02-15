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Боевики блокируют восстановление мобильной связи на Донбассе

Донбасс
01:11 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Twitter

Новости Украины: Часть Донбасса до сих пор остается без мобильной связи.

Оккупационная администрация России на Донбассе препятствует восстановлению мобильной связи в Луганской и Донецкой области.

Об этом сообщает Министерство по вопросам оккупированных территорий в Twitter.

Оператор мобильной связи Vodafone подал заявки на выполнение восстановительных работ на поврежденных участках до Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон. Однако согласование от оккупационной администрации России на Донбассе компания не получила.

Пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонней контактной группе на Донбассе Леонида Кучмы Дарка Олифер сообщила, что в целом необходимо отремонтировать 17 объектов.

Как сообщалось ранее, ситуация на Донбассе обострилась, боевики активно стреляют.

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Новости Украины, Vodafone, Боевики, Восток Украины, Донбасс, Мобильная связь на востоке Украины, Россия.
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