Боевики блокируют восстановление мобильной связи на Донбассе

Оккупационная администрация России на Донбассе препятствует восстановлению мобильной связи в Луганской и Донецкой области.

Об этом сообщает Министерство по вопросам оккупированных территорий в Twitter.

Оператор мобильной связи Vodafone подал заявки на выполнение восстановительных работ на поврежденных участках до Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон. Однако согласование от оккупационной администрации России на Донбассе компания не получила.

За координацією МТОТ, для безперебійного надання послуг моб.зв'язку на терит. Дон. і Луг. обл і створення резервних каналів зв’язку,Vodafone подав заявки на безпечне виконання відновлювальних робіт на пошкоджених ділянках до СЦКК. Станом на 13.02 погодження від ОРДЛО не отримано. — МТОТ (@mtot_gov_ua) 13 февраля 2018 г.

Пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонней контактной группе на Донбассе Леонида Кучмы Дарка Олифер сообщила, что в целом необходимо отремонтировать 17 объектов.

Как сообщалось ранее, ситуация на Донбассе обострилась, боевики активно стреляют.