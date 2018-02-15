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Под судом в Киеве произошла стычка со стрельбой, есть раненый

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Под судом в Киеве произошла стычка со стрельбой
15:31 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: 24tv.ua

Новости Украины: Один правоохранитель ранен, один человек задержан в результате столкновения под судом в Киеве, где избирают меру пресечения Труханову.

В результате столкновения возле здания Соломенского районного суда Киева, где в четверг избирается мера пресечения городскому голове Одессы Геннадию Труханову, ранения получил один правоохранитель, а также задержан человек, который может быть к этому причастен, сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполции Киева.

"Один правоохранитель ранен, один человек задержан", - сказали в главке.

"Это произошло во время обеспечения правопорядка... Полицейского с огнестрельными ранениями ног доставили в больницу. Стрелявшего - в управление полиции", - сказано в сообщении полиции.

У здания суда усилены наряды полиции и Нацгвардии. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Правоохранители продолжают нести службу по обеспечению общественной безопасности и призывают граждан соблюдать нормы действующего законодательства.

Кроме этих людей, на месте находятся также представители организации "Национальные дружины". По информации организации, бойцы, в частности, воспрепятствовали "титушкам" "разогнать украинцев, которые пришли требовать правосудия".

Фото: Украинская правда

Как стало известно агентству ИФ, задержан человек с нашивкой экс-батальона "Донбасс".

САП просит Труханова обязать носить электронный браслет

Как сообщалось, 13 февраля в НАБУ подтвердили объявления подозрения мэру Одессы Геннадия Труханова и 3 чиновникам мэрии Одессы по статье о присвоении имущества. По мнению следствия, размер ущерба, причиненного государству в результате преступной схемы – 185 миллионов гривен.

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Новости Украины, SAP, Геннадий Труханов, НАБУ, Полиция, Происшествие, Соломенский районный суд.
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