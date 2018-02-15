Под судом в Киеве произошла стычка со стрельбой, есть раненый
Новости Украины: Один правоохранитель ранен, один человек задержан в результате столкновения под судом в Киеве, где избирают меру пресечения Труханову.
В результате столкновения возле здания Соломенского районного суда Киева, где в четверг избирается мера пресечения городскому голове Одессы Геннадию Труханову, ранения получил один правоохранитель, а также задержан человек, который может быть к этому причастен, сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполции Киева.
"Один правоохранитель ранен, один человек задержан", - сказали в главке.
"Это произошло во время обеспечения правопорядка... Полицейского с огнестрельными ранениями ног доставили в больницу. Стрелявшего - в управление полиции", - сказано в сообщении полиции.
У здания суда усилены наряды полиции и Нацгвардии. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
Правоохранители продолжают нести службу по обеспечению общественной безопасности и призывают граждан соблюдать нормы действующего законодательства.
Кроме этих людей, на месте находятся также представители организации "Национальные дружины". По информации организации, бойцы, в частности, воспрепятствовали "титушкам" "разогнать украинцев, которые пришли требовать правосудия".
Фото: Украинская правда
Как стало известно агентству ИФ, задержан человек с нашивкой экс-батальона "Донбасс".
САП просит Труханова обязать носить электронный браслет
Как сообщалось, 13 февраля в НАБУ подтвердили объявления подозрения мэру Одессы Геннадия Труханова и 3 чиновникам мэрии Одессы по статье о присвоении имущества. По мнению следствия, размер ущерба, причиненного государству в результате преступной схемы – 185 миллионов гривен.