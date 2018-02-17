В зоне АТО пропал военнослужащий

Пресс-центр штаба АТО на своей странице в Фейсбуке сообщил, что проводятся первоочередные поисковые мероприятия в связи с отсутствием одного украинского военнослужащего при проверке.

"17 февраля во время проверки наличия личного состава одного из военных подразделений сил АТО обнаружено отсутствие военнослужащего", - сообщил штаб АТО.