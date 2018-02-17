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В зоне АТО пропал военнослужащий

Силуэт солдата
16:28 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: На данный момент проводятся поисковые мероприятия.

Пресс-центр штаба АТО на своей странице в Фейсбуке сообщил, что проводятся первоочередные поисковые мероприятия в связи с отсутствием одного украинского военнослужащего при проверке.

"17 февраля во время проверки наличия личного состава одного из военных подразделений сил АТО обнаружено отсутствие военнослужащего", - сообщил штаб АТО.

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Новости Украины, АТО, Исчезновение, Поиск, Пропажа, Солдат.
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