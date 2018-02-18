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Во Львове пьяный мужчина устроил стрельбу из окна многоэтажки

Полиция
15:36 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Twitter

Новости Украины: Львовянин в состоянии алкогольного опьянения устроил стрельбу из гладкоствольного ружья, на хранение которого у него есть разрешение.

Во Львове пьяный мужчина открыл стрельбу из ружья из окна многоэтажки. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Львовской области.

"Сегодня, 18 февраля, в 10.40 в полицию позвонила женщина. Она сообщила, что ее сосед, который живет на восьмом этаже в доме по улице Кавалеридзе, стреляет из окна из огнестрельного оружия ", - говорится в сообщении.

Как отмечается, на место происшествия полицейские установили, что к совершению правонарушения причастен 38-летний львовянин. 

Оружие у злоумышленника изъято. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос о привлечении мужчины к ответственности.

Напомним, 15 февраля в одном из ночных клубов Ужгорода произошла стрельба , в результате которой были ранены мужчины.

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Новости Украины, Львов, Оружие, Полиция, Стрельба во Львове.
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