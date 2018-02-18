Во Львове пьяный мужчина устроил стрельбу из окна многоэтажки

Во Львове пьяный мужчина открыл стрельбу из ружья из окна многоэтажки. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Львовской области.

"Сегодня, 18 февраля, в 10.40 в полицию позвонила женщина. Она сообщила, что ее сосед, который живет на восьмом этаже в доме по улице Кавалеридзе, стреляет из окна из огнестрельного оружия ", - говорится в сообщении.

Как отмечается, на место происшествия полицейские установили, что к совершению правонарушения причастен 38-летний львовянин.

Оружие у злоумышленника изъято. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос о привлечении мужчины к ответственности.

Напомним, 15 февраля в одном из ночных клубов Ужгорода произошла стрельба , в результате которой были ранены мужчины.