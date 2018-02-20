Парки и скверы столицы переоформят на "Киевзеленбуд"

Коммунальное объединение "Киевзеленбуд" рассчитывает оформить право постоянного пользования земельными участками по всем паркам и скверам за 3-4 года, сообщил генеральный директор "Киевзеленбуда" Михаил Наконечный. "Относительно работ по землеотводу – да, действительно, они не очень быстро выполняются. В прошлом году мы только начали, но сразу по 159 объектам. Можем сказать, что в городе около 700 объектов, на которых необходимо выполнить работы по землеустройству. Если мы ежегодно будем такое количество выполнять, то приблизительно за три-четыре года сделаем все", - сказал он.

В свою очередь и.о. начальника управления экологии и природных ресурсов КГГА Андрей Мальованый добавил, что оформление права постоянного пользования земельными участками защитит зеленые насаждения от уничтожения. "Проведение "Киевзеленбудом" работ по землеустройству и оформлению права постоянного землепользования позволяет вынести в натуру, увидеть конкретные границы – зафиксировать их и защитить от посягательств, в первую очередь, застройщиков. Определить целевое назначение, раз и навсегда – целевое назначение будет "рекреация, отдых", - сказал он.

На сегодня в Киеве только Парк партизанской славы располагает актом на постоянное землепользование. В столице создано 114 парков, 491 сквер, 59 бульваров, и это количество увеличивается ежемесячно за счет получения официального статуса существующими зелеными зонами. Площадь городских парков - 7,8 тыс. га, городских лесов - почти 32 тыс. га. Зеленые насаждения столицы обслуживают 10 коммунальных предприятий "УЗН", три лесопарковых хозяйства, декоративный рассадник "Теремки" и городская станция защиты зеленых насаждений (общая численность сотрудников – более 2 тыс. человек).