Неизвестный поджег редакцию интернет-портала в Ровно

Вечером 22 февраля неизвестный поджег помещение редакции ривненского информационного портала "Четвертая власть", специализирующегося на расследованиях коррупции в местных органах власти.

Об этом сообщил портал на своей странице в Facebook.

"Около 19:00 в редакцию зашел неизвестный и поджег зажигательную смесь. К счастью, никто не пострадал", - сказано в сообщении.

По словам заместителя главного редактора "Четвертой власти" Антонины Торбич, место возгорания было небольшим, но валил едкий дым.

Также, на странице издания сообщается, что работа портала пока заблокирована, из-за того, что у компании провайдера, услугами которой пользуются журналисты, были украдены серверы.