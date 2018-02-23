Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Розенко рассказал о повышении минимальной зарплаты в Украине Розенко рассказал о повышении минимальной зарплаты в Украине
Новости: Госдеп обвинил РФ в усилении опасности для гражданских на Донбассе США призвали РФ одобрить миссию ООН на Донбассе
Новости: Сухая ничья вывела "Динамо" в 1/8 финала Лиги Европы Сухая ничья вывела "Динамо" в 1/8 финала Лиги Европы
Новости: Астроном-любитель случайно сделал первый в истории снимок рождения сверхновой Первый в истории снимок рождения сверхновой
X

Неизвестный поджег редакцию интернет-портала в Ровно

Неизвестный поджег редакцию интернет-портала в Ровно
04:21 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости Украины: Огонь повредил помещение на первом этаже здания, пострадавших нет.

Вечером 22 февраля неизвестный поджег помещение редакции ривненского информационного портала "Четвертая власть", специализирующегося на расследованиях коррупции в местных органах власти.

Об этом сообщил портал на своей странице в Facebook.

"Около 19:00 в редакцию зашел неизвестный и поджег зажигательную смесь. К счастью, никто не пострадал", - сказано в сообщении.

По словам заместителя главного редактора "Четвертой власти" Антонины Торбич, место возгорания было небольшим, но валил едкий дым.

Также, на странице издания сообщается, что работа портала пока заблокирована, из-за того, что у компании провайдера, услугами которой пользуются журналисты, были украдены серверы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, "Четвертая власть", Интернет-портал "Четвертая власть", Пожар, Ровно.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

В Киеве хотят отказаться от хлорирования воды Масштабное ДТП в Винницкой области: пострадали 9 человек РФ установила карантинную зону на границе с ОРДЛО

Последние новости

Парень отрастил бороду и превратился из неудачника в горячего красавца (Фото) Парламент Нидерландов признал геноцид армян Звезды, о которых забыли: как живут сейчас актрисы культовых сериалов
Сегодня читают
01 В Черном море выловили редчайшую рыбу
02 Украинские бойцы уничтожили вражескую БМП: яркое видео
03 "Динамо" - АЕК: 0:0 события матча
04 Полузащитник обновил с "Барселоной" контракт с клаусулой €500 млн
05 Палкин о "мариупольском деле": Это знак, что футбольный беспредел будет наказан
Новости сегодня
04:46 Вот так выглядит дом, в котором проживала женщина с 40 кошками (Фото)
04:10 50-летняя модель из Китая показывает, что время можно можно приостановить (Фото)
03:55 Основные причины, увеличивающие риск бессонницы
03:41 Порошенко просят назначить ответственного за освобождение крымских политзаключенных
03:23 Безумные научные эксперименты, которых человечеству стоило бы опасаться
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Порошенко: Цель России - не только Украина Порошенко: Цель России - не только Украина
Новости: В Украине начал деятельность новый посол Мавритании В Украине начал деятельность новый посол Мавритании
Новости: В Еврокомиссии назвали условия для макрофинансовой помощи Украине В Еврокомиссии назвали условия для транша Украине
Новости: Посторонним вход воспрещен: места, куда не пускают женщин (Фото) Посторонним вход воспрещен: места, куда не пускают женщин (Фото)
Добавить комментарий
0