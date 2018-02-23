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Неизвестный поджег редакцию интернет-портала в Ровно
Новости Украины: Огонь повредил помещение на первом этаже здания, пострадавших нет.
Вечером 22 февраля неизвестный поджег помещение редакции ривненского информационного портала "Четвертая власть", специализирующегося на расследованиях коррупции в местных органах власти.
Об этом сообщил портал на своей странице в Facebook.
"Около 19:00 в редакцию зашел неизвестный и поджег зажигательную смесь. К счастью, никто не пострадал", - сказано в сообщении.
По словам заместителя главного редактора "Четвертой власти" Антонины Торбич, место возгорания было небольшим, но валил едкий дым.
Также, на странице издания сообщается, что работа портала пока заблокирована, из-за того, что у компании провайдера, услугами которой пользуются журналисты, были украдены серверы.
Telegraf.com.ua