В МИД сообщили, где находятся похищенные россиянами украинские пограничники

Украинских пограничников Игоря Дзюбака и Богдана Марцоня, которые пропали в октябре 2017 года в Сумской области на границе с РФ и были арестованы в Москве, перевели в Брянск. Об этом сообщила спикер МИД Марьяна Беца.

"Содержались в "Лефортово", судебный процесс в Брянске, поэтому они переведены в Брянск", - сказала она. По словам Бецы, у консула был один допуск к ним. "Но мы постоянно обращаемся и обращались в конце января, начале февраля тоже", - добавила представитель МИД.

В свою очередь спикер Госпогранслужбы Олег Слободян сообщил, что судебное заседание, которое должно состояться в феврале, перенесли на один месяц. "Но пока продолжается переговорный процесс по возвращению на Родину. Больше пока сказать не могу. Стоит быть осторожным, чтобы не навредить процессу. К сожалению, нам не известно, о чем именно они общались с консулом, но мы уверены, что их похитили", - сказал Слободян.

Государственная пограничная служба Украины заявила об исчезновении 3 октября двоих военнослужащих во время мониторинга границы в Сумской области. В то же время в российских СМИ обнародовали информацию о задержании пограничным управлением ФСБ РФ двоих нарушителей, назвавшихся пограничниками Сумского отряда.

Прокуратура Сумской области открыла уголовное производство по факту исчезновения пограничников. 12 октября стало известно, что ФСБ РФ обвинила похищенных под Брянском украинских пограничников в якобы незаконном пересечении границы.