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В Кривом Роге нацгвардейцы пронесли на параде красные знамена
Новости Украины: Полиция завела производство по ч.1 ст.436-1 (публичное использование коммунистической символики) Уголовного кодекса Украины.
В Кривом Роге правоохранители открыли уголовное производство из-за использования красных знамен военнослужащими Национальной гвардии Украины на мероприятиях по случаю 74-й годовщины освобождения города от немецких оккупантов.
Как сообщили в отделе коммуникации управления полиции Кривого Рога, производство начато по ч.1 ст.436-1 (публичное использование коммунистической символики) Уголовного кодекса Украины. В Кривом Роге на параде в честь 74-й годовщины освобождения города от нацистов нацгвардейцы несли красные флаги с советской символикой. В Национальной гвардии Украины по данному факту назначено служебное расследование.
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