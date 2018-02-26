В Кривом Роге нацгвардейцы пронесли на параде красные знамена

В Кривом Роге правоохранители открыли уголовное производство из-за использования красных знамен военнослужащими Национальной гвардии Украины на мероприятиях по случаю 74-й годовщины освобождения города от немецких оккупантов.

Как сообщили в отделе коммуникации управления полиции Кривого Рога, производство начато по ч.1 ст.436-1 (публичное использование коммунистической символики) Уголовного кодекса Украины. В Кривом Роге на параде в честь 74-й годовщины освобождения города от нацистов нацгвардейцы несли красные флаги с советской символикой. В Национальной гвардии Украины по данному факту назначено служебное расследование.