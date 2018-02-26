Террориста из Кыргызстана задержали в Борисполе

Вчера в аэропорту "Борисполь" пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" задержали гражданина Кыргызстана, разыскиваемый Интерполом по подозрению в терроризме. Об этом сообщает отдел взаимодействия со СМИ Государственной пограничной службы Украины.

"Во время оформления пассажиров рейса "Баку - Киев" сотрудниками пограничного ведомства на гражданина Кыргызстана сработала международная база данных Интерпола. Как выяснилось, иностранца разыскивали правоохранительные органы Кыргызстана за терроризм и участие в незаконных вооруженных формированиях", - говорится в сообщении. По данному факту проинформировали украинское бюро Интерпола в Киеве. Задержанного иностранца передали работникам Нацполиции.