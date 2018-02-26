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Террориста из Кыргызстана задержали в Борисполе

Интерпол
17:25 Сегодня Телеграф
УНН

Новости Украины: Иностранца разыскивал Интерпол за терроризм и участие в незаконных вооруженных формированиях.

Вчера в аэропорту "Борисполь" пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" задержали гражданина Кыргызстана, разыскиваемый Интерполом по подозрению в терроризме. Об этом сообщает отдел взаимодействия со СМИ Государственной пограничной службы Украины.

"Во время оформления пассажиров рейса "Баку - Киев" сотрудниками пограничного ведомства на гражданина Кыргызстана сработала международная база данных Интерпола. Как выяснилось, иностранца разыскивали правоохранительные органы Кыргызстана за терроризм и участие в незаконных вооруженных формированиях", - говорится в сообщении. По данному факту проинформировали украинское бюро Интерпола в Киеве. Задержанного иностранца передали работникам Нацполиции.

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Новости Украины, Аэропорт, Борисполь, Интерпол, Киев, Кыргызстан, Террорист.
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