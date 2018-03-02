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Границу в Закарпатье усилили курсантами

Украинская граница
17:04 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Украины: В основном будущие офицеры будут отправлены на усиление наиболее уязвимых участков украинско-румынской границы.

Дополнительные силы для охраны государственной границы прибыли вчера на Закарпатье в рамках проведения мероприятий, направленных на усиление борьбы с проявлениями противоправной деятельности на границе. Об этом сообщает Отдел взаимодействия со СМИ ГПСУ.

"Около сотни курсантов Национальной академии Госпогранслужбы будут нести службу в Мукачевском пограничном отряде. После информирования воспитанников пограничного вуза об обстановке, сложившейся на участке отряда, а также проведения необходимых инструктажей, все они будут распределены в отделы пограничной службы с целью уплотнения охраны государственной границы" , - говорится в сообщении.

Как отмечается, в течение нескольких недель курсанты смогут испытать свои теоретические знания на практике. В основном будущие офицеры будут на усилении на наиболее уязвимых участках украинско-румынской границы, где на сегодняшний день наблюдается активизация попыток нарушения госграницы с целью перемещения контрабандных табачных изделий.

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Новости Украины, Госпогранслужба, Граница, Закарпатье, Курсанты, Пограничники.
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