Границу в Закарпатье усилили курсантами

Дополнительные силы для охраны государственной границы прибыли вчера на Закарпатье в рамках проведения мероприятий, направленных на усиление борьбы с проявлениями противоправной деятельности на границе. Об этом сообщает Отдел взаимодействия со СМИ ГПСУ.

"Около сотни курсантов Национальной академии Госпогранслужбы будут нести службу в Мукачевском пограничном отряде. После информирования воспитанников пограничного вуза об обстановке, сложившейся на участке отряда, а также проведения необходимых инструктажей, все они будут распределены в отделы пограничной службы с целью уплотнения охраны государственной границы" , - говорится в сообщении.

Как отмечается, в течение нескольких недель курсанты смогут испытать свои теоретические знания на практике. В основном будущие офицеры будут на усилении на наиболее уязвимых участках украинско-румынской границы, где на сегодняшний день наблюдается активизация попыток нарушения госграницы с целью перемещения контрабандных табачных изделий.