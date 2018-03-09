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Штаб: На Донбассе за сутки погиб один украинский военный

ВСУ
07:22 Сегодня Телеграф
Фото: Facebook

Новости Украины: За минувшие сутки боевики трижды обстреляли позиции ВСУ, погиб один украинский военнослужащий.

а минувшие сутки боевики трижды открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины вследствие чего погиб один военнослужащий, сообщили в пресс-центре штаба АТО.

"Российско-оккупационные войска продолжают осуществлять обстрелы позиций сил АТО и срывать договоренности Трехсторонней контактной группы о прекращении огня", – говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук в пятницу утром.

На луганском направлении боевики вели огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по защитникам Луганского.

На донецком направлении украинские укрепления неподалеку Авдеевки боевики обстреляли из 82-мм минометов.

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Новости Украины, АТО, Боевики, ВСУ, Донбасс, Штаб.
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