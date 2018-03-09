В центре Киева перекрывают улицы, изменили движение общественного транспорта

Сегодня, 9 марта, в центре Киева перекрыли улицы для движения автомобилей и отменили остановки общественного транспорта.

Об этом предупреждает Киевская городская государственная администрация.

В частности, сегодня в центре пройдут праздничные мероприятия возле памятника писателю Тарасу Шевченко по случаю 204-й годовщины со дня его рождения. Будет ограничено движение транспорта и временно не будет останавливаться на остановках наземный общественный транспорт.

В частности, с 07:00 и до завершения мероприятий отменены остановки: - троллейбусных маршрутов №№ 5, 8, 9, 17 – остановка "Ст. м. "Университет" на ул. Владимирской; - автобусных маршрутов №24, №114, №118 и троллейбусных №№ 5, 8, 9, 17 – остановка "Ул. Владимирская" на бульваре Т. Шевченко в обоих направлениях; - автобусных маршрутов №24, №114, №118 – остановка "Б-р Т. Шевченко" в направлении железнодорожного вокзала.

Движение транспорта 9 марта ограничат на следующих участках: на ул. Владимирской (от ул. Льва Толстого до бульвара Т. Шевченко) бульваре Т. Шевченко (от ул. Владимирской до ул. Пушкинской), ул. Терещенковской (от ул. Л. Толстого до ул. Б. Хмельницкого).