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Тело 17-летней девушки нашли во львовской квартире

Тело в квартире
18:58 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Украины: В квартире одного из домов на улице Городецкой во Львове обнаружено тело девушки без признаков жизни.

В квартире одного из домов во Львове нашли тело 17-летней девушки без признаков жизни. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

"Сегодня, 9 марта, около 11:00 в полицию поступило сообщение о том, что в квартире в одном из домов на улице Городецкой во Львове обнаружено тело девушки без признаков жизни", - передают в полиции. Умершей оказалась 17-летняя местная жительница. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства смерти. Также решается вопрос об открытии уголовного производства.

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Новости Украины, Девушка, Квартира, Львов, Полиция, Труп.
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