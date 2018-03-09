Тело 17-летней девушки нашли во львовской квартире

В квартире одного из домов во Львове нашли тело 17-летней девушки без признаков жизни. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

"Сегодня, 9 марта, около 11:00 в полицию поступило сообщение о том, что в квартире в одном из домов на улице Городецкой во Львове обнаружено тело девушки без признаков жизни", - передают в полиции. Умершей оказалась 17-летняя местная жительница. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства смерти. Также решается вопрос об открытии уголовного производства.