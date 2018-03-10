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В Ровно в дом бизнесмена бросили гранату

Место взрыва
23:08 Сб, 10 Март 2018 Телеграф
Фото: скриншот

Новости Украины: 10 марта, около часа на улице Заречная в Ровно прогремел взрыв.

В субботу, 10 марта, около 1:00 на улице Заречная в Ровно прогремел взрыв. Об этом сообщает пресс-центр областной полиции.

"В результате взрыва повреждены забор, фасад и окно дома, где проживает 38-летний владелец с женой и малолетним ребенком. Во время взрыва никто не пострадал", – говорится в сообщении.

По предварительным данным, взорвалась граната "РГД-5".

Металлические обломки полицейские изъяли и направили на экспертизу.

"По факту хулиганства с применением оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений следователи открыли уголовное производство по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины", – отметил заместитель начальника ГУНП в Ровенской области Александр Панасюк.

Злоумышленникам за содеянное грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Из собственных источников "ЧаРівне.інфо" стало известно, что предприниматель, которому принадлежит дом – Василий Кочубей. Мужчина занимается изготовлением колбасных изделий.

Напомним, 28 февраля в киеве на улице Пушкина на территории одного из государственных учреждений недалеко от местной школы, правоохранители изъяли боевую гранату.

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Новости Украины, Взрыв, Граната, Происшествие, Ровно.
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