https://telegraf.com.ua/files/2018/03/0001-4e890a84-5aa46d82-58a1-422fd85e-150x90.jpg Украина, Регионы https://telegraf.com.ua/ukraina/mestnyiy/3950605-kiev-okutaet-gustoy-tuman-vidimost-200-500m.html
Киев окутает густой туман: видимость 200-500м
01:45 Сегодня Телеграф
Фото: ukrafoto.com
Новости Украины: В Киеве ночью и утром 11 марта ожидается туман.
Ночью и утром 11 марта в Киеве ожидается туман, сообщают в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"Ночью и утром 11 марта в столице ожидается туман, видимость 200-500м. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре", - говорится в сообщении.
Прогноз погоды на 11 марта: местами небольшой дождь и туман
В КГГА рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане снизить скорость движения, при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом, держать безопасную дистанцию с другими автомобилями, а при остановке – включать аварийную световую сигнализацию, избегать резких маневров на дороге.
Telegraf.com.ua