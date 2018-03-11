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Киев окутает густой туман: видимость 200-500м

Киев
01:45 Сегодня Телеграф
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В Киеве ночью и утром 11 марта ожидается туман.

Ночью и утром 11 марта в Киеве ожидается туман, сообщают в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

"Ночью и утром 11 марта в столице ожидается туман, видимость 200-500м. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре", - говорится в сообщении.

Прогноз погоды на 11 марта: местами небольшой дождь и туман

В КГГА рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане снизить скорость движения, при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом, держать безопасную дистанцию с другими автомобилями, а при остановке – включать аварийную световую сигнализацию, избегать резких маневров на дороге.

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Новости Украины, КГГА, Киев, Погода, Синоптики, Туман.
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