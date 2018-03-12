Главному архитектору Киева вдвое повысили зарплату

За интенсивность труда директор Департамента градостроительства и архитектуры должен получать надбавку 70% от своего оклада и 20% — за “выполнение особо важной работы”.

Согласно информации на сайте КГГА официальная зарплата главного архитектора Киева составила 6892 гривен.

Александр Свистунов победил в конкурсе на должность главного архитектора Киева осенью 2016 года.

Как сообщал УНН, в Киеве за нечищеные крыши составлены протоколы на 40 предприятий.