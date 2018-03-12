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Главному архитектору Киева вдвое повысили зарплату
Новости Украины: Мэр Виталий Кличко подписал распоряжение, согласно которому зарплата главного архитектора Александра Свистунова увеличится почти вдвое.
За интенсивность труда директор Департамента градостроительства и архитектуры должен получать надбавку 70% от своего оклада и 20% — за “выполнение особо важной работы”.
Согласно информации на сайте КГГА официальная зарплата главного архитектора Киева составила 6892 гривен.
Александр Свистунов победил в конкурсе на должность главного архитектора Киева осенью 2016 года.
Как сообщал УНН, в Киеве за нечищеные крыши составлены протоколы на 40 предприятий.
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