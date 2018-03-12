https://telegraf.com.ua/files/2018/03/preview_w640zc01-150x90.jpg Украина, Регионы https://telegraf.com.ua/ukraina/mestnyiy/3952395-gschs-preduprezhdaet-ob-opasnosti-lavin-v-karpatah.html
ГСЧС предупреждает об опасности лавин в Карпатах
Новости Украины: Снеголавинная опасность возможна в среднегорье Львовской области и на высокогорье Закарпатья.
Опасность схода лавин ожидается 12-13 марта во Львовской и Закарпатской областях.
Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
Согласно сообщению, значительная снеголавинная опасность (3 уровень) ожидается в начале недели в среднегорье Львовской области.
Также в эти дни будет сохраняться снеголавинная опасность третьего уровня на высокогорье Закарпатской области, которая вызвана осадками и повышением температуры воздуха.
Telegraf.com.ua