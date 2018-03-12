ГСЧС предупреждает об опасности лавин в Карпатах

Опасность схода лавин ожидается 12-13 марта во Львовской и Закарпатской областях.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Согласно сообщению, значительная снеголавинная опасность (3 уровень) ожидается в начале недели в среднегорье Львовской области.

Также в эти дни будет сохраняться снеголавинная опасность третьего уровня на высокогорье Закарпатской области, которая вызвана осадками и повышением температуры воздуха.