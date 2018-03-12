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ГСЧС предупреждает об опасности лавин в Карпатах

Лавина
06:58 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: из открытых источников

Новости Украины: Снеголавинная опасность возможна в среднегорье Львовской области и на высокогорье Закарпатья.

Опасность схода лавин ожидается 12-13 марта во Львовской и Закарпатской областях.

Прогноз погоды на 12 марта: местами пройдет небольшой дождь
Прогноз погоды на 12 марта: местами пройдет небольшой дождьЧитать полностью

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Согласно сообщению, значительная снеголавинная опасность (3 уровень) ожидается в начале недели в среднегорье Львовской области.

Также в эти дни будет сохраняться снеголавинная опасность третьего уровня на высокогорье Закарпатской области, которая вызвана осадками и повышением температуры воздуха.

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Новости Украины, ГСЧС, Закарпатье, Карпаты, Лавина, Львовская область, Украина.
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