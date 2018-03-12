На Закарпатье на автодорогу областного значения сошел селевой поток

В Закарпатской области на автодорогу областного значения сошел селевой поток и каменная порода, сообщила пресс-служба управления ГоСЧС Украины в области.

Так, 12 марта в 07:25 в оперативно-спасательную службу поступило сообщение, что на автодороге областного значения Тячев-Усть-Черная-Дубовое (между населенными пунктами Нересница и Ганичи Тячевского района) произошел сход селевого потока и каменной породы на дорожное покрытие протяженностью около 10 м. в результате на данном участке было ограничено движение автомобильного транспорта.

В настоящее время на месте происшествия работают три единицы техники филиала "Тячевский райавтодор" и одна автоцистерна от местной пожарной команды с. Нересниця. В 8:35 последствия сдвига с дорожного полотна частично расчищены.

В настоящее время коммунальщики работают над удалением с дорожного покрытия каменных глыб. Погибших и травмированных на данном событии нет.

3 февраля, в с.Билын Раховского района сошел селевой поток, который перекрыл трассу государственного значения "Мукачево-Рогатин".