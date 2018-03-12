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СБУ проводит обыски в разных регионах Украины

СБУ
13:07 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Твиттер

Новости Украины: Сотрудники СБУ проводят санкционированные обыски в разных регионах Украины у лиц, способствующих стране агрессору.

Служба безопасности Украины проводит более 25 санкционированных обысков в разных регионах Украины у лиц, которые способствуют стране-агрессору в проведении антиукраинских акций. Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

"Во время обысков изъяты пропагандистские материалы, оружие, взрывчатка и многие другие доказательства подрывной работы против нашей страны. Более подробная информация будет обнародована на сайте СБУ после завершения всех необходимых процессуальных действий", - написала Гитлянская.

Она прибавила, что "к сожалению, среди этих граждан есть те, кто имеет отношение к журналистскому цеху, но принадлежность к профессии не может быть индульгенцией от законной ответственности за антигосударственные действия".

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В списке лиц, у которых в понедельник проводит обыски Служба безопасности Украины, есть журналист Юрий Лукашин и другие представители СМИ.

"Он (Лукашин - прим. ред.) есть в этом списке, но он не один там журналист", - сообщила Гитлянская.

Судя по первой странице решения суда, обнародованного в СМИ, обыск осуществляется в рамках уголовного производства об "информационной агрессии" против Украины со стороны "неустановленных представителей Российской Федерации и оккупационных властей Крыма". Расследование дела осуществляет прокуратура Автономной республики Крым.

Лукашин работал в газетах "Дело", "2000" и других СМИ.

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Новости Украины, Журналисты, Обыски, Регионы Украины, СБУ, Сотрудничество, Страна агрессор.
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