Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: В Украине бумажные гривны заменят на монеты В Украине бумажные гривны заменят на монеты
Новости: США дали первый комментарий по делу Скрипаля США дали первый комментарий по делу Скрипаля
Новости: Марлос назвал рецепт успеха в игре с "Ромой" Марлос назвал рецепт успеха в игре с "Ромой"
Новости: Миллионы людей могут погибнуть из-за новой пандемии под названием "Болезнь Икс" Миллионы людей могут погибнуть из-за новой пандемии
X

Прокуратура требует взять Лесика под стражу

Андрей Лесик
23:00 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: 7 марта Киевский райсуд Харькова отпустил А.Лесика на поруки народного депутата Василия Нимченко (фракция "Оппозиционный блок").

Прокуратура Харьковской области подала апелляцию на меру пресечения в отношении главы Харьковского территориального совета движения "Украинский выбор - Право народа" Андрею Лесику, подозреваемого в сопротивлении работнику СБУ и нанесении ему легких телесных повреждений.

"Мы сегодня подали апелляцию. Требуем избрать меру пресечения в виде содержания под стражей",- сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

5 марта А.Лесик заявил, что ему хотят избрать меру пресечения по новому делу - о сопротивлении работнику СБУ и нанесении ему легких телесных повреждений в декабре 2017 года. Он также опубликовал в Facebook копию первой и последней страницы ходатайства об избрании меры пресечения, из которого следует, что его хотят взять под стражу без возможности внесения залога. В пресс-службе прокуратуры Харьковской области подтвердили, что А.Лесику хотят избрать меру пресечения по новому делу.

В Харьковской области задержан криминальный авторитет Сумбат Тбилисский

"Своими умышленными противоправными и преступными действиями Лесик совершил в идеальной совокупности уголовные провонарушения-преступления, предусмотренные ч.2 ст.342 и ч.ст.345 УК Украины, т.е. сопротивление работника правоохранительного органа при исполнении служебных обязанностей и умышленное причинение работнику правоохранительного органа легких телесных повреждений в связи с исполнением работником служебных обязанностей", - сказали в пресс-службе прокуратуры.

7 марта Киевский райсуд Харькова отпустил А.Лесика на поруки народного депутата Василия Нимченко (фракция "Оппозиционный блок"). Ранее А.Лесику было объявлено подозрение по ч.2 ст.110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины лицом, которое является представителем власти). По предварительным данным досудебного расследования, проводимого следователями СБУ, будучи депутатом Харьковского горсовета, А.Лесик призывал к изменению границ территории государства. В частности, в публичных выступлениях он призывал блокировать транспортные развязки, чтобы не давать передвигаться по городу военным и полиции, а также провести незаконный референдум и не подчиняться законной государственной власти.

Резонансное ДТП в Харькове: показания Зайцевой

15 декабря 2017 года А.Лесик был задержан сотрудниками СБУ в Луганской области и доставлен в Киевский районный суд Харькова для избрания меры пресечения. В тот же день Киевский райсуд Харькова определил ему меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога до 6 февраля. 30 января 2018 года Киевский райсуд Харькова удовлетворил ходатайство следователя Управления СБУ в Харьковской области и продлил меру пресечения А.Лесику до 30 марта. 15 февраля 2018 года Апелляционный суд области сократил ее срок до 2 марта. 1 марта 2018 года суд в ходе подготовительного заседания решил вернуть обвинительный акт в прокуратуру и отказал в избрании А.Лесику меры пресечения. В тот же день он был освобожден из-под стражи.

ГПУ остановила следствие по "деньгам Курченко" против Саакашвили
ГПУ остановила следствие по "деньгам Курченко" против СаакашвилиЧитать полностью

17 мая 2016 года Харьковский городской совет досрочно прекратил полномочия депутата Андрея Лесика, избранного по спискам партии "Видродження". За такое решение проголосовали 63 человека, 1 – "против". Вечером в тот же день А.Лесик на своей странице в Facebook сообщил, что обжаловал решение горсовета в суде. 26 декабря 2016 года Дзержинский райсуд Харькова отказал ему в удовлетворении иска в полном объеме. 30 марта 2017 года Харьковский апелляционный административный суд частично удовлетворил жалобу А.Лесика на решение суда первой инстанции и отменил решение горсовета о досрочном прекращении его депутатских полномочий.

А.Лесик избирался депутатом Харьковского горсовета 6 созыва от партии "Трудовая Украина" и 7 созыва – от партии "Видродження". Он является членом организации "Украинский выбор", возглавляемой Виктором Медведчуком. Неоднократно выступал с пророссийскими заявлениями на сессиях горсовета, в частности, предлагал восстанавливать экономические связи с Россией, и выступал против открытия в Харькове мемориала воинам, погибшим в АТО. Харьковский мэр Геннадий Кернес резко раскритиковал эту позицию. 9 мая 2016 года во время официальной церемонии возложения цветов на Мемориале славы в Харькове произошел ряд стычек из-за георгиевских ленточек. В частности, когда цветы к монументу Родины-матери возлагал А.Лесик, началась потасовка из-за георгиевской ленточки у него на одежде.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Андрей Лесик, Арест, Мера пресечения, Прокуратура, Харьков.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

В Одесской области военный убил местного жителя Реконструкция первой очереди зоопарка в Киеве завершится этой весной На Донбассе разоблачены похитители угля со станции "Покровск"

Последние новости

Меркель рассказала, какими подарками обменивалась с Путиным Сестры из Норвегии создают невероятные прически, о которых мечтает каждая девушка (Фото) Toshiba представили уникальные смарт-очки
Сегодня читают
01 В ОБСЕ сделали заявление о ситуации на Закарпатье
02 Украинская дальнобойщица покоряет немецкие автобаны (Видео)
03 Названа версия крушения самолета Турции в Иране
04 Британские ученые нашли самую полезную диету
05 Силовики РФ изъяли тираж доклада "Путин. Итоги. 2018"
Новости сегодня
23:39 "Запорожец" на гусеничном ходу поражает своими способностями (Видео)
23:18 Лидер "Баварии" может продолжить карьеру в АПЛ
23:15 Меркель рассчитывает на переговоры ЕС и США
23:12 Мускулами этой украинки восхищаются даже всемирно известные бодибилдеры (Фото)
23:08 Почему к останкам Марии Кюри нельзя прикасаться еще 1500 лет
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Резонансное ДТП в Харькове: показания Зайцевой Резонансное ДТП в Харькове: показания Зайцевой
Новости: В ОБСЕ сделали заявление о ситуации на Закарпатье В ОБСЕ сделали заявление о ситуации на Закарпатье
Новости: Нардеп Голубов задекларировал 2 млрд грн в биткойнах Нардеп Голубов задекларировал 2 млрд грн в биткойнах
Новости: Актер "Очень странных дел" Финн Вулфард выпустил свой первый клип (Видео) Актер "Очень странных дел" Финн Вулфард выпустил свой первый клип (Видео)
Добавить комментарий
0