Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: В "Нафтогазе" сообщили, как будут действовать при неуплате "Газпромом" долга В "Нафтогазе" сообщили, как будут действовать при неуплате "Газпромом" долга
Новости: Розенко: Угрозы языкам нацменьшинств нет Розенко: Угрозы языкам нацменьшинств нет
Новости: "Рома" – "Шахтер": история противостояний "Рома" – "Шахтер": история противостояний
Новости: Украина присоединилась к партнерству "Остановим туберкулез" Украина присоединилась к партнерству "Остановим туберкулез"
X

Две девушки избили и ограбили женщину в Фастове

Ограбление
02:00 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: Злоумышленницы отобрали сумочку потерпевшей, в которой находились денежные средства, и мобильный телефон на общую сумму более 230 тыс. грн.

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении двух девушек, подозреваемых в нападении на женщину с целью грабежа, сообщила пресс-служба прокуратуры Киевской области. Прокуратура установила, что инцидент произошел в г.Фастов. Две девушки, одна из которых оказалась несовершеннолетней, начали толкать женщину, а после того как потерпевшая упала на землю злоумышленницы наносили удары ногами по ее телу. Во время избиения одна из злоумышленниц выхватила сумочку потерпевшей, в которой находились денежные средства, и мобильный телефон на общую сумму более 230 тыс. грн.

На Луганщине задержаны злоумышленники за вооруженное ограбление

"После этого девушки сели в машину, в которой их ждали двое парней, и покинули место преступления. Похищенные средства злоумышленники поделили между собой", – сообщили в ведомстве.

Полиция раскрыла убийство украинки в Египте
Полиция раскрыла убийство украинки в ЕгиптеЧитать полностью

Правонарушительниц подозревают в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.4 ст.186 (грабеж, совершенный в крупных размерах) УК Украины. Действия их сообщников квалифицированы по ч.1 ст.396 (сокрытие преступления) и ст.198 (заранее не обещанное получение, хранение и сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем при отсутствии признаков легализации доходов, полученных преступным путем) УК Украины. Обвиняемые полностью признали свою вину в инкриминируемых преступлениях. Прокуратура направила в суд обвинительные акты вместе с соглашениями о признании виновности для рассмотрения по существу. Злоумышленницам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Девушки, Избиение, Ограбление, Полиция, Фастов.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

13 марта на одном из столичных мостов ограничат движение В Одесской области военный убил местного жителя Реконструкция первой очереди зоопарка в Киеве завершится этой весной

Последние новости

Проспект Леся Курбаса временно закроют с 15 марта Стало известно, кто станет режиссером "Робопокалипсиса" вместо Спилберга Медики назвали привычки, которые ведут к преждевременному старению
Сегодня читают
01 Украинский гимнаст получит российское гражданство
02 "Он не сможет боксировать со мной": Линарес - о бое с Ломаченко
03 В Киеве на взятке поймали крупного налоговика
04 Эффективное очищение сосудов чесноком и лимоном
05 "Запорожец" на гусеничном ходу поражает своими способностями (Видео)
Новости сегодня
03:31 За год инфляция в Венесуэле выросла на 6000%
03:29 Что необходимо костям человека, кроме кальция
02:50 Юный фанат перевоплотился в Де Хеа, поразив своего кумира
02:44 ВУЗ для пожилых открыли в Полтаве
02:34 Компания Tactical Hunter представила мощнейший карабин (Видео)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Нафтогаз рассчитывает отсудить у РФ еще $8 млрд Нафтогаз рассчитывает отсудить у РФ еще $8 млрд
Новости: Адвокаты Кернеса: доказательства обвинения недействительны Адвокаты Кернеса: доказательства ГПУ недействительны
Новости: Мэй угрожает России "серьезными мерами" Мэй угрожает России "серьезными мерами"
Новости: Свиньи-Франкенштейны: что необходимо знать о революционном открытии японских ученых Свиньи-Франкенштейны: что необходимо знать о революционном открытии японских ученых
Добавить комментарий
0