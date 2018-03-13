В Николаевской области на полигоне погиб военный, еще семь пострадали

Один военнослужащий погиб и семь пострадали в результате пожара, возникшего на полигоне "Широкий лан" в Николаевской области в ночь на вторник, сообщила агентству "Интерфакс-Украина" пресс-офицер 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ Кристина Вдовиченко.

"На 235-м общевойсковом полигоне, в результате нарушения правил безопасности при использовании печки в ночное время произошел пожар, в результате которого один военнослужащий получил травмы, не совместимые с жизнью, семь получили ожоги различной степени", - сказала она агентству во вторник.

Пресс-офицер отметила, что по факту пожара и гибели военнослужащего назначено служебное расследование. Следственные действия проводят Николаевский райотдел полиции и военная прокуратура.

"12 марта была проведена проверка пожарной безопасности палаточного городка Южным территориальным отделом пожарной безопасности. Нарушений не обнаружено", - подчеркнула К.Вдовиченко.