В ОБСЕ раскрыли подробности взрыва маршрутки в Донецке

Миссия ОБСЕ узнала у пострадавших подробности взрыва маршрутки в Донецке, который произошел 9 марта и привел к гибели двух человек и травмированию шести.

Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

"СММ уточняла сообщение СМИ о жертвах среди гражданского населения в результате взрыва в Кировском районе Донецка. 10 марта в больнице Донецка наблюдатели разговаривали с 4 женщинами и 2 мужчинами, которые имели видимые ранения (в том числе кровоподтеки и порезы) на лицах. У пяти из шести раненых были повязки на глазах. Некоторые из них сообщили, что 9 марта они были пассажирами микроавтобуса, который ехал через Кировский район в направлении автодороги Н-15", - говорится в отчете.

Отмечено, что проезжая по городу, пассажиры увидели мужчину, бежавшего в направлении автобуса, выкрикивая "остановите автобус!", а за ним следовал автомобиль с вооруженными мужчинами в одежде военного типа. Собеседники сообщили, что автобус снизил скорость, чтобы впустить мужчину, однако когда он приблизился к автобусу, на него налетел автомобиль и прижал его к автобусу. Тогда пассажиры заметили, что мужчина держал ручную гранату, которая взорвалась, когда его придавили к автобусу. По их словам, в результате взрыва были выбиты окна автобуса, а их ранения вызваны осколками гранаты и разбитым стеклом.

Также медицинский персонал областной клинической больницы имени Калинина в Донецке сообщил, что врачи оказали медицинскую помощь мужчине с осколочными ранениями брюшной полости, который был пассажиром этого автобуса. Сотрудники морга в этой больнице рассказали наблюдателям, что 9 марта к ним были отправлены тела мужчины и женщины, которые умерли в результате взрыва.

В свою очередь члены патруля Миссии на ул.Бахметьева, возле перекрестка из ул.Поченкова в Кировском районе видели несколько использованных латексных перчаток, а также разбросанные пропитанные спиртовым раствором тампоны и пропитанные кровью бумажные салфетки. Трое местных жителей сообщили, что 9 марта в 11.00 они слышали взрыв возле перекрестка указанных улиц. По словам собеседников, когда они добрались к месту происшествия, то увидели, что оно было отгорожено лентой и окружено членами "ДНР". Собеседники также добавили, что видели окровавленных людей возле микроавтобуса Mercedes-Benz Vito; через приблизительно 15 минут после взрыва на место события прибыли несколько машин скорой помощи.