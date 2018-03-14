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Торговцы оружием задержаны в Чернигове

Продажа оружия
12:21 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости Украины: При обыске сотрудники СБУ изъяли два гранатомета РПГ, гранаты Ф-1, пистолеты различных модификаций и около двух тысяч патронов разного калибра.

Сотрудники Службы безопасности Украины в Чернигове задержали шестерых подозреваемых в сбыте огнестрельного оружия и боеприпасов, завезенных из района проведения антитеррористической операции. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

В частности, правоохранители установили, что житель областного центра, ранее судимый за совершение тяжких преступлений, организовал преступную группировку, в которую входили пять местных жителей, двое из которых являются работниками патрульной полиции. По оперативной информации, сообщники планировали наладить разветвленную сеть реализации оружия и боеприпасов на территории области и за ее пределами. Правоохранители задокументировали четыре случая реализации злоумышленниками автоматического оружия неустановленного образца и глушителя, примерно двадцати гранат РГН, Ф-1, РГД-5 и запалов к ним, патронов к огнестрельному оружию разного калибра.

Отмечается, что оперативники спецслужбы задержали участников группировки в центре Чернигова при попытке сбыта тротиловых шашек и электродетонаторов. Во время проведения обысков сотрудники СБУ изъяли два гранатомета РПГ, гранаты Ф-1, пистолеты различных модификаций и около двух тысяч патронов разного калибра. Обнаруженное оружие и боеприпасы направлены на экспертизу. В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственно-оперативные действия. Операция по разоблачению злоумышленников проводилась совместно с департаментом внутренней безопасности Национальной полиции под процессуальным руководством военной прокуратуры.

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Новости Украины, АТО, Боеприпасы, Задержание, Оружие, СБУ, Чернигов.
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