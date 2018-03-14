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В Киеве обокрали квартиру замминистра МИД

Кража
16:31 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Украины: Ограбление произошло в Днепровском районе столицы в период, когда дипломат находился в рабочей командировке.

Полиция разыскивает неизвестных, которые обокрали квартиру одного из заместителей министра иностранных дел Украины. Об этом рассказали столичные правоохранители.

Ограбление произошло в Днепровском районе столицы в период, когда дипломат находился в рабочей командировке. Поэтому точной даты преступления установить пока не удалось. Вероятно, ограбление произошло в период с 9 по 13 марта. Из квартиры были украдены телефон и часы. По данному факту возбуждено уголовное производство ч. 3 ст. 185 (кража в сочетании с проникновением в жилище) УК Украины.

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Новости Украины, Замминистра, Квартира, Киев, Кража, МИД.
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