В Киеве обокрали квартиру замминистра МИД

Полиция разыскивает неизвестных, которые обокрали квартиру одного из заместителей министра иностранных дел Украины. Об этом рассказали столичные правоохранители.

Ограбление произошло в Днепровском районе столицы в период, когда дипломат находился в рабочей командировке. Поэтому точной даты преступления установить пока не удалось. Вероятно, ограбление произошло в период с 9 по 13 марта. Из квартиры были украдены телефон и часы. По данному факту возбуждено уголовное производство ч. 3 ст. 185 (кража в сочетании с проникновением в жилище) УК Украины.