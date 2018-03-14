В Киевсовете хотят отмены перехода на летнее время

Комиссия Киевского городского совета согласовала проект решения об обращении к правительству об отмене перехода на летнее время.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"Депутаты во время заседания постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам здравоохранения и социальной защиты согласовали проект решения об обращении к Кабинету Министров о пересмотре целесообразности существующего порядка исчисления времени на территории Украины (введение и отмена перехода на летнее время)", - говорится в сообщении.

В Киевсовете считают, что ежегодный перевод часов вызывает так называемый часовой стресс и негативно влияет на психологическое и физическое состояние человека. "В такие переходные периоды многие украинцы жалуются на плохое самочувствие, ведь даже незначительное смещение времени нарушает работу биологических часов. Как следствие - повышенная чувствительность и эмоциональность, нарушение сна и обострение хронических заболеваний. Поэтому в Киевсовете ставят под сомнение целесообразность перехода на летнее время", - подчеркивается в тексте.

Проект решения будет рассматриваться на пленарном заседании Киевсовета.

Как известно, 8 февраля Европарламент призвал Еврокомиссию провести оценку нынешней системы перевода стрелок часов два раза в год и при необходимости изменить её. Согласно данным ВОЗ у жителей стран, которые изменяют время два раза в год, на 8% увеличивается риск возникновения инсульта, в два раза увеличивается и количество возникновения проблем с сердечно-сосудистой системой. Служба скорой помощи принимает на 12% больше вызовов, до 45% населения имеют проблемы со сном, на 29% растет численность ДТП в течение двух недель после перехода на другое время.