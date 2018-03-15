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Смертельно раненный боец из Днепра умер в больнице

Смертельно раненный боец из Днепра умер в больнице
00:20 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: dpchas.com.ua

Новости Украины: В Днепре в областной клинической больнице имени Мечникова от полученного тяжелого ранения на Донбассе умер украинских боец 3-й роты 1-го батальона полка "Азов" Нацгвардии Марк Гудзовский с позывным "Упрямий".

В больнице боец находился с 12 марта. Туда его доставили после тяжелого пулевого ранения в голову от снайпера, которое он получил при выполнении боевого задания вблизи поселка Водяное.

Об этом сообщает местное издание "Днепр".

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При этом Марка смогли эвакуировать вертолетом в отделение политравмы больницы Мечникова только через два дня после ранения, поэтому прогнозы врачей были неутешительны. Пуля вошла в лоб и вышла через затылок, сильно повредив череп и мозг. Два дня врачи боролись за его жизнь, однако не сумели спасти.

20-летний днепрянин Марк Гудзовский, по данным "Новинарні", ранение получил на том же месте вскоре после гибели 9 марта другого снайпера "Азова" – Юрия Луговского "Баррета".

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Новости Украины, ВСУ, Днепр, Смерть, Снайпер.
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