Смертельно раненный боец из Днепра умер в больнице

В больнице боец находился с 12 марта. Туда его доставили после тяжелого пулевого ранения в голову от снайпера, которое он получил при выполнении боевого задания вблизи поселка Водяное.

Об этом сообщает местное издание "Днепр".

При этом Марка смогли эвакуировать вертолетом в отделение политравмы больницы Мечникова только через два дня после ранения, поэтому прогнозы врачей были неутешительны. Пуля вошла в лоб и вышла через затылок, сильно повредив череп и мозг. Два дня врачи боролись за его жизнь, однако не сумели спасти.

20-летний днепрянин Марк Гудзовский, по данным "Новинарні", ранение получил на том же месте вскоре после гибели 9 марта другого снайпера "Азова" – Юрия Луговского "Баррета".