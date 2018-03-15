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Банда похитителей нефтепродуктов обезврежена на Волыни

Нефтепровод Дружба
19:31 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости Украины: Преступники похитили из нефтепровода 163 тонны дизельного топлива, причинив ущерб на общую сумму 4 млн 140 тыс. гривень.

На Волыни правоохранители разоблачили межрегиональную организованную вооруженную группу, в состав которой входили около 25 человек, специализировавшихся на кражах нефтепродуктов в особо крупных размерах на территории Волынской и Львовской областей.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Волынской области, преступная группа была разоблачена в результате проведения комплекса следственных (розыскных) действий, в том числе негласных, областной прокуратурой совместно с Управлением защиты экономики в Волынской области Департамента защиты экономики Национальной полиции и следователями следственного управления ГУ НП в области при содействии охранной организации.

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"Используя в качестве средств и орудий совершения преступлений дорогостоящую спецтехнику и оборудование, многочисленный транспорт, средства связи, специально приспособленные помещения, правонарушители осуществили несанкционированное вмешательство, так называемую "врезку", в магистральный нефтепровод компании "Прикарпатзападтранс", откуда в течение последних трех недель похитили 163 тонны дизельного топлива, причинив ущерб на общую сумму 4 млн 140 тыс. грн", - говорится в сообщении. Отмечается, что, успешно совершив эту кражу, 14 марта группа расширила свою противоправную деятельность и с целью завладения нефтепродуктами на территории Львовской области осуществляла "врезку" в крупнейшую в мире систему магистральных нефтепроводов "Дружба". На этом этапе преступная деятельность группы была пресечена.

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В прокуратуре сообщили, что всего к операции по разоблачению правонарушителей в течение 14-15 марта одновременно привлекались 120 правоохранителей - прокуроров, оперативников и следователей, проведено 42 обыска, выявлены и изъяты три единицы оружия, в том числе автомат и пулемет, похищенное топливо в объеме 60 тонн, наличные средства, драгоценности, задержаны 15 человек. Предварительно действия злоумышленников квалифицированы как совершенные организованной группой кражи в особо крупных размерах и повреждения магистральных нефтепроводов (уголовные правонарушения, предусмотренные ч. 5 ст. 185, ч. 3 ст. 292 УК Украины). Продолжаются неотложные следственные действия.

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Новости Украины, Банда, Волынь, Нефтепровод, Нефтепродукты, Похитители.
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