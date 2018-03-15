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Мужчине, бросившему гранату в полицейских, объявлено подозрение

Граната
20:07 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: Злоумышленнику грозит от 9 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Под процессуальным руководством прокуратуры Киева злоумышленнику, который пытался подорвать патрульных полицейских, объявлено подозрение по ст. 348 УК Украины (покушение на убийство работников правоохранительного органа в связи с выполнением этими работниками служебных обязанностей) и подготовлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщает в четверг вечером пресс-служба столичной прокуратуры, ЧП произошло в ночь на 15 марта в Деснянском районе. Двое сотрудников Управления патрульной полиции в г.Киеве Департамента патрульной полиции выполняли свои служебные обязанности по охране общественного порядка и остановили на улице прохожего, который вел себя подозрительно. Во время проверки документов и поверхностного осмотра у мужчины обнаружили вещество, похожее на наркотическое.

"В это время во избежание задержания гражданин выхватил из кармана предмет, похожий на гранату, привел его в действии и бросил под ноги патрульным. Вследствие указанных действий произошел взрыв, и только благодаря быстрому реагированию правоохранителям удалось избежать ранения. От взрыва механические повреждения получил служебный автомобиль", - говорится в сообщении. Злоумышленника, который оказался местным жителем 1988 года рождения, задержали на месте происшествия. У него также изъяли самодельный нож и предмет, похожий на пистолет, которые сейчас направлены на экспертизу. За посягательство на жизнь правоохранителей злоумышленнику грозит от 9 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

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Новости Украины, Граната, Злоумышленник, Покушение, Полиция, Прокуратура.
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