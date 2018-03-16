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На Донетчине в результате взрыва гранаты погиб мужчина

На Донетчине в результате взрыва гранаты погиб мужчина
00:54 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: police.dn.ua

Новости Украины: Граната взорвалась в многоэтажке в Донецкой области, погиб 23-летний хозяин квартиры.

В одной из многоэтажек Доброполья, Донецкой области, разорвалась граната. 23-летний хозяин квартиры погиб на месте, его бывшая жена получила ранения. Об этом сообщают в отделе коммуникации ГУНП Донецкой области.

"Инцидент произошел в 9 утра на третьем этаже многоэтажки. На момент взрыва в квартире находился 23-летний владелец дома и его бывшая жена. Мужчина погиб. 30-летняя женщина, мать троих детей, получила телесные повреждения и была доставлена в больницу. Установлено, что взрывной предмет погибший приобрел у местного жителя. Сейчас подозреваемый задержан", - отметили в ведомстве.

По данному факту возбуждены уголовные производства с предварительной квалификацией по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ст. 115 с пометкой "самоубийство".

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Новости Украины, Взрыв гранаты, Граната, Донецкая область, Многоэтажка.
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