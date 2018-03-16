На Закарпатье подросток жестоко убил товарища

В селе Нижняя Апша на Закарпатье 14-летний парень нанес смертельные ножевые ранения своему 15-летнему товарищу во время ссоры.

Об этом сообщает пресс-служба отдела коммуникации полиции Закарпатской области.

В полиции рассказали, что 14 марта к ним обратились медики, что засвидетельствовали факт насильственной смерти несовершеннолетнего парня.

14-летний житель поселка Нижняя Апша, находясь по месту своего жительства, поссорился со своим товарищем и нанес ему удары ножом в шею. От полученных травм 9-классник умер на месте, – говорится в сообщении.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). 14-летнего подозреваемого в совершении преступления задержали.

Уголовная ответственность за совершение преступления такой тяжести наступает с 14 лет. Сейчас в отношении подозреваемого решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения. Следствие по делу продолжается.