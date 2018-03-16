С вечера пятницы в Киев ограничат въезд транзитных грузовиков

В пятницу, 16 марта, с 19:00 и до понедельника, 19 марта, в связи со сложными погодными условиями вводится режим ограничения въезда большегрузного транспорта в столицу, сообщил первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Николай Поворозник во время заседания городского оперативного штаба по ликвидации ЧС.

"Так, режим ограничения въезда предусматривает, что соответствующие службы будут оперативно принимать решения о запрете или разрешении на проезд грузовиков в город, исходя из погодных условий. По словам первого заместителя председателя КГГА, это позволит избежать блокировки движения на дорогах и препятствования работе снегоуборочной техники", - сообщает в пятницу пресс-служба КГГА.

Режим ограничения будет действовать до отдельного распоряжения, учитывая погодные условия и ситуацию на дорогах.

Кроме этого в горадминистрации заверяют, что все профильные коммунальные службы города приведены в максимальной готовности для уборки снега. Кроме того, городские власти обратились к Минобороны и МВД с просьбой в случае необходимости (по обращению районных администраций) привлекать спецтехнику и личный состав к уборке автомобильных дорог, тротуаров, переходов и тому подобное.

"Для надлежащей работы снегоуборочной техники столичная власть призывает водителей не парковать автомобили на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах. Автомобили, мешающие расчищать дороги от снега, будут перемещены эвакуаторами. Также городские власти убедительно просят киевлян во время непогоды не пользоваться личным авто и, по возможности, отдавать предпочтение общественному транспорту, особенно для поездок в центральную часть города", - говорится в сообщении.

Н.Поворозник отметил, что в случае значительного ухудшения погодных условий городские власти будут рекомендовать объявить понедельник, 19 марта, выходным днем.

"В первую очередь это будет касаться дошкольных и общеобразовательных учебных заведений. О чем будет сообщено отдельно", - говорится в информации. Первый заместитель председателя КГГА просит киевлян внимательно следить за сообщениями городских властей и следовать рекомендациям специалистов.

Как сообщалось, что в результате активного циклона с вечера 16 марта, а также 17 и 19 марта в столице ожидается сильный снег, что приведет к образованию совокупного снежного покрова до 25-30 см. Ситуация осложнится из-за порывов северо-восточного ветра 15-18 м/с, метель, гололед и понижение температуры до 3-8° мороза.