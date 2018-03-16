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Климкин попросил силовиков больше внимания уделить Закарпатью

Павел Климкин
15:19 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Павел Климкин попросил СБУ и МВД наблюдать за ситуацией в Закарпатье.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что обратился в Министерство внутренних дел и Службу безопасности Украины с просьбой наблюдать за ситуацией в Закарпатье.

"Я попросил и министра внутренних дел, и руководителей СБУ наблюдать за той ситуацией, которая сейчас там есть, потому что Россия пытается нас поссорить с Венгрией, но также и другими странами, с Польшей", - сказал он журналистам в пятницу в Киеве.

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Министр, комментируя заявления относительно наличия миссии ОБСЕ на Закарпатье, отметил, что для согласования мандата такой миссии необходимо согласие Украины.

"Достаточно поехать на Закарпатье, чтобы убедится, что никакой миссии ОБСЕ там нет. И для того чтобы ввести туда такую миссию, у нее должен появится мандат, мандат одобряется консенсусом. Без нас и наших друзей никакой мандат-одобрение не может быть", - сказал он журналистам в пятницу в Киеве.

Кроме того, П.Климкин добавил, что мандат Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ распространяется на всю территорию Украины. "Если СММ считает нужным осуществить путем какого-то мониторинга это, то соответственно может быть СММ... но никакого постоянного присутствия не может быть", - подчеркнул министр.

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Новости Украины, Закарпатье, МВД, ОБСЕ, Павел Климкин, СБУ.
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