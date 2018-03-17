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Львов намерен стать первым украинским городом без маршруток

Маршрутка
09:22 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Во Львове намерены полностью отказаться от частных перевозчиков в пользу электротранспорта и автобусов.

Транспортная комиссия депутатов Львовского городского совета поддержала петицию горожан о полном отказе от частных перевозчиков в пользу электротранспорта и автобусов. Об этом сообщает "Новое время".

Полный переход на электротранспорт и автобусы необходимо осуществить в течение пяти лет, решила комиссия. Окончательное решение об отказе от маршрутных такси должен принять горсовет. Вопрос может быть вынесен на рассмотрение уже на следующей неделе.

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"Большие автобусы в городах - это практика европейских стран", - отметил первый заместитель председателя Госслужбы по безопасности на транспорте Вячеслав Дидковский.

По его словам, отказ от маршруток поможет разгрузить городскую сеть. Если инициативу поддержит городской совет, Львов станет первым областным центром Украины без маршрутных такси.

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Новости Украины, Львов, Отказ, Частные перевозчики.
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