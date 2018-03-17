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Авария на канатной дороге в Грузии: украинец находится в реанимации

Канатная дорога
12:20 Сегодня Телеграф
УНН

Новости Украины: Украинец, пострадавший в результате аварии на канатной дороге в Гудаури находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии.

Гражданин Украины, который пострадал в результате аварии на канатной дороге горнолыжного курорта Гудаури в Грузии, находится в реанимации, врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое. Об этом сообщил врач тбилисского Национального медицинского центра имени Гудушаури Николоз Карцивадзе, передает Радио Свобода.

Он отметил, что двое пациентов, которых направили в медицинский центр после аварии на канатной дороге, уже покинули клинику. Таким образом, лечение в медцентре Гудушаури пока продолжают пятеро пострадавших, в том числе украинец, которому нужна была операция, пишет издание.

"Четверо из них находятся в отделении неврологии и нейрохирургии. Их состояние стабильное и, скорее всего, сегодня или завтра их выпишут", - сообщил врач.

На горнолыжном курорте Грузии вышла из строя канатная дорога, есть пострадавшие

Напомним, 16 марта на горнолыжном курорте Гудаури в Грузии сломалась канатная дорога. Пострадали от 8 до 10 человек, в том числе двое украинцев.

Среди причин аварии рассматривают отключение электроэнергии, однако компания Energo-Pro Georgia заявляет, что на курорте Гудаури такие факты не были зафиксированы.

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Новости Украины, Горнолыжный курорт в Гудаури, Пострадавшие, Реанимация, Украинец.
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