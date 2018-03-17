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Из Украины выгнали российскую журналистку
14:16 Сегодня Телеграф
Фото: Твиттер
Новости Украины: СБУ выдворила в РФ сотрудницу российского телеканала, подготовившую антиукраинские сюжеты в преддверии выборов президента.
Сотрудники Службы безопасности Украины заблокировали деструктивную деятельность сотрудницы телевизионного канала "Россия-24" Натальи Гончаровой, которая осуществляла подготовку антиукраинских видеосюжетов в интересах страны-агрессора, а также намеревалась устроить информационную провокацию, освещая выборы президента РФ на территории Украинского государства.
Как сообщил в субботу пресс-центр CБУ, эту гражданку РФ принудительно вернули на территорию России с запретом въезда в Украину сроком на три года.
Telegraf.com.ua