Из Украины выгнали российскую журналистку

Сотрудники Службы безопасности Украины заблокировали деструктивную деятельность сотрудницы телевизионного канала "Россия-24" Натальи Гончаровой, которая осуществляла подготовку антиукраинских видеосюжетов в интересах страны-агрессора, а также намеревалась устроить информационную провокацию, освещая выборы президента РФ на территории Украинского государства.

Как сообщил в субботу пресс-центр CБУ, эту гражданку РФ принудительно вернули на территорию России с запретом въезда в Украину сроком на три года.