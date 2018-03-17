Праута: Боевики снимают фейковые видео о ВСУ на Донбассе

Российско-оккупационные войска начали съемки на Донетчине цикла фейковых видео о якобы нарушении украинской стороной режима прекращения огня. Об этом заявил на брифинге в субботу спикер Минобороны Максим Праута.

"По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, Центром информационного противоборства Южного военного округа Вооруженных сил РФ, что в Новочеркасске, начата подготовка очередного цикла фейковых видеоматериалов антиукраинской направленности на временно оккупированных территориях Донбасса", - сказал Праута.

Он проинформировал, что 15 и 16 марта в населенных пунктах Новоазовского района Донецкой области специалисты этого центра с привлечением боевиков и военной техники одной из военных частей так называемого 1 армейского корпуса российско-оккупационных войск проводили съемки постановочных видео для фабрикования недостоверных сообщений о якобы нарушении украинской стороной режима прекращения огня.

По данным ГУР Минобороны Украины, к съемкам привлекались представители российских СМИ и так называемые «депутаты» российских оккупационных администраций, отметил Праута.