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Штаб: За минувшие сутки боевики один раз обстреляли позиции ВСУ
08:22 Сегодня Телеграф
Фото: Фейсбук
Новости Украины: В штабе АТО сообщили, что незаконные вооруженные формирования возле населенного пункта Опытное применили гранатометы.
За прошедшие сутки боевики один раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, потерь нет, сообщили в пресс-службе штаба АТО.
"За минувшие сутки российско-оккупационные войска продолжали нарушать условия полного прекращения огня осуществив один обстрел позиций сил АТО", – сказано в сводке на странице штаба в Фейсбук в воскресенье утром.
На донецком направлении боевики применили гранатометы по укреплениям ВСУ недалеко от населенного пункта Опытное. На луганском направлении в течение суток сохранялась тишина.
ОБСЕ за сутки зафиксировала 63 взрыва в зоне АТО
"В результате вражеского огня ни один украинский воин не пострадал", – подчеркнули в пресс-центре.
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