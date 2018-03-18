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Штаб: За минувшие сутки боевики один раз обстреляли позиции ВСУ

Украинский военный
08:22 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Фейсбук

Новости Украины: В штабе АТО сообщили, что незаконные вооруженные формирования возле населенного пункта Опытное применили гранатометы.

За прошедшие сутки боевики один раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, потерь нет, сообщили в пресс-службе штаба АТО.

"За минувшие сутки российско-оккупационные войска продолжали нарушать условия полного прекращения огня осуществив один обстрел позиций сил АТО", – сказано в сводке на странице штаба в Фейсбук в воскресенье утром.

На донецком направлении боевики применили гранатометы по укреплениям ВСУ недалеко от населенного пункта Опытное. На луганском направлении в течение суток сохранялась тишина.

ОБСЕ за сутки зафиксировала 63 взрыва в зоне АТО

"В результате вражеского огня ни один украинский воин не пострадал", – подчеркнули в пресс-центре.

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Новости Украины, ВСУ, НВФ, Обстрелы, Ситуация на Донбассе, Штаб АТО.
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